О повышении ключевой ставки заявила ранее Эльвира Набиуллина. По её словам, в декабре она должна будет вырасти. Шансов, что она сохранит прежнее значение почти нет.

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