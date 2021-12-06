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Греф считает, что Банк России поднимет ключевую ставку до начала 2022 года

О повышении ключевой ставки заявила ранее Эльвира Набиуллина. По её словам, в декабре она должна будет вырасти. Шансов, что она сохранит прежнее значение почти нет.В источнике

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Новости на «России 24». Герман Греф о процентах по вкладам, ставках по ипотеке и зеленых инвестициях
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Греф пообещал рост процентов по депозитам вслед за ставкой ЦБ
РБКвчера в 07:44
Греф предсказал повышение ставки Центробанка перед Новым годом на 1 процентный пункт
Lenta.ruвчера в 06:18
Греф назвал ключевую ставку в России «низковатой» для текущего уровня инфляции
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Интерфаксвчера в 05:38
Глава Сбербанка Греф: ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку до конца года
РИА Новостивчера в 05:17
Глава Сбербанка Греф: повышение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. в декабре может стать последним
ПРАЙМвчера в 05:15

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