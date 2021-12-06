Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил во время новогодних праздников ввести ограничения на продажу алкоголя, а все культурные мероприятия сделать на этот период бесплатными.
Киев попросил у Вашингтона часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до прихода там к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).