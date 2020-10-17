Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Невские Новости
Невские Новости

Глава «Сбера» Греф сожалеет о срыве сделки «Яндекса» с «Тинькофф Банком»

Генеральный директор Герман Греф выразил сожаление по поводу того, что покупка «Яндексом» «Тинькофф Банка» не состоялась. По словам бизнесмена, он бы получил хорошего стратегического конкурента, пишет RT.В источнике
С чего всё началось
Forbes

«Жаль, мы бы получили сильного конкурента»: Греф отреагировал на срыв сделки «Яндекса» и Тинькова

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал срыв сделки «Яндекса» и Тинкофф Банка. «Жаль, что сделка не состоялась, мы бы получили сильного конкурента, что хорошо стратегически», — заявил Греф Forbes.
Forbesвчера в 13:04
Подробнее о событии
RT на русском

Греф оценил срыв сделки по покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка»

RT на русскомвчера в 15:37
Царьград

Греф вновь выиграл? Тиньков объяснил срыв «сделки века» с «Яндексом». Без оскорблений не обошлось

Царьградвчера в 12:29
Взгляд.ру

Греф отреагировал на срыв сделки «Яндекса» с «Тинькофф»

Взгляд.рувчера в 14:37
Коммерсантъ

Греф с сожалением отреагировал на срыв сделки «Яндекса» и Тинькофф-банка

Коммерсантъвчера в 14:21
ТАСС

Греф выразил сожаление из-за срыва сделки «Тинькофф» и «Яндекса»

ТАССвчера в 14:02
Forbes

«Жаль, мы бы получили сильного конкурента»: Греф отреагировал на срыв сделки «Яндекса» и Тинькова

Forbesвчера в 13:04
РБК

Греф с сожалением воспринял срыв сделки «Яндекса» и «Тинькофф»

РБКвчера в 14:54

В Минске на акциях протеста полицейские задержали 40 человек

Полицейские в Минске в субботу, 17 октября, задержали не менее 40 участников молодежных маршей и маршей женщин, организованных оппозицией, требующей ухода Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии и проведения новых выборов.
Газета.Ru14:54

СМИ показали фото подозреваемого в убийстве учителя во Франции

Французские СМИ сообщали, что школьного учителя под Парижем обезглавил 18-летний чеченец по имени Абдулах А. Российское посольство в Париже отмечало, что подозреваемый в убийстве учителя во Франции не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной.
Взгляд.ру13:33

В полиции объяснили причины грубого задержания женщины без маски на Урале

В одном из магазинов города Каменск-Уральский полицейские несколько раз попросили женщину надеть маску, однако она никак не отреагировала на эти требования, в результате ее задержали, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости11:05

В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке

Мужчины, распивавшие спиртные напитки на детской площадке в Москве и напавшие на полицейского, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости14:43

Tesla увеличила запас хода и улучшила динамику электрокара Model 3

К 2021 году базовая модель 3 теперь имеет запас хода в 423 км, модели Performance могут проехать 507 км, а автомобили дальнего следования увидят значительный скачок до 568 км. Согласно Tesla, время разгона до 100 км / ч также было сокращено.
Tvoe-avto.com12:19

Эрдоган заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией

Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган в Стамбуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАССвчера в 14:06

Резников рассказал о судьбе граждан РФ в случае контроля Киевом ДНР и ЛНР

Киев, 17 октября 2020, 08:34 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о судьбе российских граждан, проживающих на территории республик Донбасса в случае возвращения территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева.
REGNUM01:34

В Гегаркуникской области сбито 18 азербайджанских беспилотников - губернатор

В результате обстрелов населенных пунктов Гегаркуникской области Армении со стороны Азербайджана в период с 27 сентября погиб один человек, двое ранены, в том числе 14-летний мальчик.
Sputnik Армения14:21

Посольство США в Киеве заявило, что Украина не будет закупать вакцину у РФ

Как утверждает посольство США, одним из итогов встречи стало понимание того, что «Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!»
ИА Красная Весна18:38

Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов

По данным Минздрава, только 8 октября в обороте находилось около 290 тыс. упаковок противовирусных препаратов с действующим веществом фавипиравир, 730 тыс. — лопинавир и ритонавир, 9,2 млн — азитромицин и 8,7 млн — умифеновир.
РБК13:58