Глава «Сбера» Греф сожалеет о срыве сделки «Яндекса» с «Тинькофф Банком»
Генеральный директор Герман Греф выразил сожаление по поводу того, что покупка «Яндексом» «Тинькофф Банка» не состоялась. По словам бизнесмена, он бы получил хорошего стратегического конкурента, пишет RT.В источнике
С чего всё началось
«Жаль, мы бы получили сильного конкурента»: Греф отреагировал на срыв сделки «Яндекса» и Тинькова
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал срыв сделки «Яндекса» и Тинкофф Банка. «Жаль, что сделка не состоялась, мы бы получили сильного конкурента, что хорошо стратегически», — заявил Греф Forbes.
Forbesвчера в 13:04
Подробнее о событии