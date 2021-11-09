Будьте в Плюсе

Греф рассказал о планах «Сбера» на оставшиеся европейские банки

Сбербанк планирует перевести все европейские «дочки» на единую лицензию и развивать, прежде всего, digital-услуги в данном регионе.
Ведомости
"Возможна ли продажа еще каких-то активов в Европе? Нет, банковских активов, нет, мы остались только в трех странах, и пока у нас планов никаких по продаже нет", - сказал Греф.
Интерфакс
Одобрение сделки регуляторами ожидается в 2022 г.
Ведомости
Дочерняя Sberbank Europe представлена в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии.
Финмаркет

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