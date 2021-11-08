"Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала", — пояснил глава Сбербанка.
Другим "защитным" инструментом могут стать флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, поскольку каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками.
В Минсельхозе сообщили газете, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович на своей странице в Фейсбук раскритиковал заявление, сделанное руководителем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли в адрес России.
Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".