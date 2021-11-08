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Глава Сбербанка Греф рассказал, как защитить сбережения от роста цен в стране

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13 процента с 7,4 процента месяцем ранее.
РИА Новости
Банк России ждет, что годовая инфляция по итогам 2021 года окажется в интервале 7,4-7,9 процента, при этом Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 7,4 процента.
РИА Новости
"Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала", — пояснил глава Сбербанка.
ПРАЙМ
Другим "защитным" инструментом могут стать флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, поскольку каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками.
РИА Новости
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