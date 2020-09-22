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Народные новости
Народные новости

Глава Сбербанка ожидает снижения ставок по ипотеке в России

Дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ ожидает глава Сбербанка Герман Греф. Такое возможно, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку. Действие программы под 6,5% годовых продолжаться не может, считает Греф.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 05:56
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолецвчера в 05:08
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:42
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:26
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ruвчера в 05:12
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 05:51
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новостивчера в 05:13

Генерал армии США: Военная техника на электроприводе вскоре составит конкуренцию технике на углеводородном топливе на поле боя

В Пентагоне говорят о том, что такая программа отражает общую концепцию, по которой новейшая военная техника армии США «будет менее зависима от ископаемого топлива».
Военное обозрение02:41

Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

Как отмечает Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, в числе тех людей, которые пользуются индивидуальными средствами защиты, оказалось меньше заразившихся возбудителями ОРВИ.
Что происходит02:21
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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СМИ: Российский Су-35С случайно сбил собственный Су-30СМ, экипажу удалось выжить

Изображение взято с: pixabay.com Отмечается, что при проведении учебного боя члены экипажа Су-35С не убедились в отсутствии боекомплекта для бортовой пушки и в ближнем бою случайно расстреляли дружественный самолет Су-30СМ. Команде пострадавшей боевой машины чудом удалось выжить и успеть катапультироваться до того, как самолет превратился в груду металла.
Актуальные Новости02:50
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В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ Казаньвчера в 04:46
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В Москве 1226 пациентов излечились от коронавируса за сутки

Еще 1226 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 240 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 12:35
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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