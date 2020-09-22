Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ
Смотрите также
Высшая коллегия судей РФ приняла отставку главы Мосгорсуда Егоровой
Греф выступил против повышения налогов в России
Путин досрочно отправил в отставку белгородского губернатора Савченко
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Ушедший в монастырь актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список
В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму
Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
Передачи Кучерова помогли «Тампе» сравнять счёт в серии с «Далласом»
Появилась новая версия убийства журналиста Павла Шеремета
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры
Британские ВВС и ВМС активизировались в Черном море
В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника
Греф выступил против повышения налогов в России
Сбербанк в августе вернулся к привычным показателям прибыли
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Греф выступил против повышения налогов в России
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
Саммит ЕС перенесли из-за ушедшего на карантин главы Евросовета
Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
Подробнее о событии