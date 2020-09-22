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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ

Глава «Сбербанка» допустил дальнейшее снижение ипотечных ставок в России в случае, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБК05:56
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС05:51
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ru05:12
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известия05:26
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru05:42
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолец05:08
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новости05:13

Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03

В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму

В ведомстве отметили, что гражданин Украины в сентябре 2020 года распространил в Крыму листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.
РИА Новости11:47
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Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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«Локомотив» не поедет на матч КХЛ против «Куньлуня»

КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между "Куньлунем" и "Локомотивом" с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.
РИА Новости08:50

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Le Monde: Путин в разговоре с Макроном высказался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов

Президент России в разговоре с французским коллегой высказался об Алексее Навальном как о симулянте и нарушителе законов, сообщает со ссылкой на источники французская газета Le Monde.
Эхо Москвы11:33

В Челябинске суд отправил бывшего ректора УралГУФК в колонию за взятки

Евгения Орехова приговорили к 6 годам колонии строгого режима Центральный районный суд Челябинска сегодня вынес приговор по уголовному делу бывшего ректора ФГБОУ ВПО "Уральский государственный университет физической культуры" (УралГУФК) Евгения Орехова и его дочери Анастасии Ореховой.
Правда УрФО10:37

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании дела Навального

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
ТАСС04:59
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