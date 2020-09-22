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Народные новости
Народные новости

Глава Сбербанка ожидает снижения ставок по ипотеке в России

Дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ ожидает глава Сбербанка Герман Греф. Такое возможно, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку. Действие программы под 6,5% годовых продолжаться не может, считает Греф.В источнике
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РБК

Греф предупредил о скором завершении программы льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 05:56
ТАСС

Греф не исключил дальнейшего небольшого снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 05:51
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о возможном окончании льготной ипотеки

Московский Комсомолецвчера в 05:08
Известия

Греф предрек скорое завершение программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:26
Вести.Ru

Греф ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки

Вести.Ruвчера в 05:12
Lenta.ru

В Сбербанке спрогнозировали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ruвчера в 05:42
РИА Новости

ЦБ может снизить ключевую ставку, считает Греф

РИА Новостивчера в 05:13

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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На прививку от коронавируса в Москве можно будет записаться без столичного полиса ОМС

Жители Москвы, не имеющие столичного полиса обязательного медицинского страхования, теперь могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, сообщила в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС02:52

Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
РБК01:12
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Украина собралась построить два новых энергоблока Хмельницкой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить проекты законов о проектировании и строительстве двух новых энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Взгляд.ру18:45

Московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира

Участники акселерационной программы GoGlobal смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, в том числе в США и Великобритании, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Москва 2400:43
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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