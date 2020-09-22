Глава Сбербанка ожидает снижения ставок по ипотеке в России
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Дальнейшего снижения ставок по ипотеке в РФ ожидает глава Сбербанка Герман Греф. Такое возможно, если ЦБ примет решение снизить ключевую ставку. Действие программы под 6,5% годовых продолжаться не может, считает Греф.В источнике
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