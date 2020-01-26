Рубль стабилен, а потому сбережения нужно хранить в национальной валюте, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

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