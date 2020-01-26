Финансы
Вести.RuГреф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения
Рубль стабилен, а потому сбережения нужно хранить в национальной валюте, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек
Количество подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 2002 человек, число летальных исходов составляет 56.
Политика
Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению
Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
Происшествия
Под Пермью умерла женщина, совершившая суицид после убийства детей
Многодетная женщина, подозреваемая в убийстве двоих своих детей в Пермском крае и совершившая суицид, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Происшествия
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Происшествия
В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым
В нескольких населенных пунктах Чечни задержали как минимум 25 человек, среди которых есть и несовершеннолетние, из-за распространения фотоколлажа, в котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.
Спорт
Непряева выиграла квалификацию спринта на этапе КМ в Оберстдорфе
В Оберстдорфе (Германия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Гаджеты
Необычную версию Samsung Galaxy S20 показали на фото
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Общество
В Британии впервые показали посвященную Brexit монету
В Британии была впервые представлена монета, которая выпущена в честь выхода страны из ЕС.
Технологии
Роспотребнадзор попросил людей не оставлять телефон рядом с кроватью на ночь
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам не оставлять на ночь мобильные телефоны рядом с кроватью и общаться по ним не больше двух минут.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Единоборства
Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя
Украинец Иван Редкач укусил своего соперника американца Дэнни Гарсию во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Биатлон
Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован
Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Футбол
Комличенко проводит первую тренировку в составе «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщает, что нападающий Николай Комличенко проводит свою первую тренировку в составе московского клуба.
Культура
Леонид Парфенов отмечает 60-летие
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram
В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.