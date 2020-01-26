Финансы

Вести.RuВести.RuГреф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Рубль стабилен, а потому сбережения нужно хранить в национальной валюте, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
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Греф советует держать сбережения в рублях

ТАСС05:08

Глава Сбербанка рассказал, в какой валюте хранит сбережения

РИА Новости05:44

Греф посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ru05:39

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Вести.Ru05:52

Греф посоветовал держать сбережения в рублях

Москва 2405:28

Греф дал совет по хранению сбережений

Взгляд.ру05:35

Греф рассказал, в какой валюте хранит сбережения

БИЗНЕС Online05:25
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек

Количество подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 2002 человек, число летальных исходов составляет 56.
Парламентская газета 03:24
Политика

Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса.
Lenta.ru вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru 24 января в 14:00
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
RT на русском 03:27
Происшествия

Под Пермью умерла женщина, совершившая суицид после убийства детей

Многодетная женщина, подозреваемая в убийстве двоих своих детей в Пермском крае и совершившая суицид, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости 05:07
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Происшествия

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
РИА Новости 05:33
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 24 января в 06:00
Происшествия

В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым

В нескольких населенных пунктах Чечни задержали как минимум 25 человек, среди которых есть и несовершеннолетние, из-за распространения фотоколлажа, в котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.
Агентство Телеграф 03:55
Спорт

Непряева выиграла квалификацию спринта на этапе КМ в Оберстдорфе

В Оберстдорфе (Германия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Спорт-Экспресс 04:41
Гаджеты

Необычную версию Samsung Galaxy S20 показали на фото

Российская газета 24 января в 07:30
Футбол

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Sport24.ru вчера в 11:27
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 24 января в 07:44
Общество

В Британии впервые показали посвященную Brexit монету

В Британии была впервые представлена монета, которая выпущена в честь выхода страны из ЕС.
Газета.Ru 05:10
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Ленобласти погиб один человек, пятеро пострадали

Мойка78 05:43
Технологии

Роспотребнадзор попросил людей не оставлять телефон рядом с кроватью на ночь

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам не оставлять на ночь мобильные телефоны рядом с кроватью и общаться по ним не больше двух минут.
Регион online 02:49
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Российская газета 00:57
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
ТАСС вчера в 12:28
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Единоборства

Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя

Украинец Иван Редкач укусил своего соперника американца Дэнни Гарсию во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 05:05
Биатлон

Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Чемпионат вчера в 14:50
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru вчера в 18:01
Футбол

Комличенко проводит первую тренировку в составе «Динамо»

Пресс-служба "Динамо" сообщает, что нападающий Николай Комличенко проводит свою первую тренировку в составе московского клуба.
Soccer.ru 03:29
Культура

Леонид Парфенов отмечает 60-летие

Культуромания 03:54
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram

В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:28
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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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