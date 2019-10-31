Экономика
Суть событийГлава Сбербанка сообщил о снижении ставки по ипотеке
Глава Сбербанка сообщил о снижении ставки по ипотеке. Это случилось после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки. Как заявил на встрече с Дмитрием Медведевым Герман Греф, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту во вве5ренной ему кредитной организации составляет 9,3 процента.
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Общество
Вильфанд рассказал, какая зима ждет москвичей
"Климатическая зима наступит только после этого периода", – приводит слова Вильфанда РИА Новости. Он назвал этот период "розовой" зимой.
Москва 24 06:59
Политика
В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс
Ранее, 30 октября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн.
РБК 06:07
Армия и оружие
ЛНР и Украина завершили отвод сил в Золотом
Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 07:36
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class
Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
Автоновости дня 05:42
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:43
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду
В Нарьян-Маре арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду, пишет "Интерфакс".
Общественное телевидение России 05:54
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 30 октября в 15:12
Политика
В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец 05:07
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Legal.Report вчера в 10:37
Общество
С 1 ноября жизнь жителей России изменится
Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.
RuNews24.ru вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 30 октября в 10:24
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика
Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти
26 октября российское Минобороны показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru 07:56
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов
За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов.
Российская газета 30 октября в 06:41
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Довагайлов отметил, что на носу «Гремящего» установлены пусковые контейнеры для ракет «Калибр», а в перспективе корабль может получить на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон».
ГЛАС.RU вчера в 13:40
Футбол
Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
Спорт день за днем вчера в 13:10
Футбол
Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева.
Спорт-Экспресс вчера в 17:17
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
REGNUM вчера в 17:17
Происшествия
На Ямале подростки обвинили инвалида в изнасиловании и жестоко избили
На Ямале подростки жестоко избили инвалида, обвинив его в изнасиловании.
РЕН ТВ 06:31
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Гаджеты
Пользователей Android предупредили о новом вирусе
Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
Взгляд.ру вчера в 21:53
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 04:45
Общество
В России начнут продавать растительное мясо из сверчков
В 30 магазинах Москвы с 5 ноября начнут продавать растительное мясо из США.
Российская газета 07:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак шлет поцелуйчики Шнурову, а не Богомолову
Журналисты попросили Сергея Шнурова прокомментировать его интернет-войну с Ксенией Собчак, когда Сергей прибыл на музыкальный фестиваль в Дубай.
Bimru.ru 04:58