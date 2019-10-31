Экономика

Суть событийСуть событийГлава Сбербанка сообщил о снижении ставки по ипотеке

Глава Сбербанка сообщил о снижении ставки по ипотеке. Это случилось после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки. Как заявил на встрече с Дмитрием Медведевым Герман Греф, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту во вве5ренной ему кредитной организации составляет 9,3 процента.
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Медведев потребовал доступных кредитов для россиян

Lenta.ruвчера в 11:39

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ruвчера в 09:00

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

РБКвчера в 09:46

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:33

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАССвчера в 08:49

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известиявчера в 08:40

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новостивчера в 08:40
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Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

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В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
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Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
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Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Матч ТВ вчера в 23:22
Армия и оружие

Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на «Ярс»

Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.
РИА Новости 02:09
Происшествия

На площади 400 кв. м горит здание автотехцентра в Петербурге

Пожар произошел на улице Салова, 44 на площади 400 кв. м. Возгоранию присвоен уровень 1-Бис.
Росбалт 01:56
Происшествия

Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания вчера в 09:24
Армия и оружие

Химики ЦВО получили новейший комплекс контроля специальной обработки

Силовой блок вчера в 09:25
Футбол

«Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом

"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).
ProstoProSport 00:09
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Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 30 октября в 09:38
Общество

Что изменится в жизни смолян с 1 ноября

Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
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Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM вчера в 02:19
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru вчера в 18:58
Энергетика

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

Котировки декабрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,88 доллара и составили 54,18 доллара за баррель.
Банки.ру 01:14
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Армия и оружие

Беспилотник «Орион» пополнит ВКС России

Средневысотный беспилотник большой продолжительности полета "Орион", разработанный группой "Кронштадт", начал поступать в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт

По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
АБН 02:07
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Футбол

«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи

Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:58
Общество

В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса

Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернете советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
REGNUM 01:35
Политика

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:34
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Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
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Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.
Российская газета 01:48
Шоу-бизнес

Джигурда пообещал нокаутировать Малахова

«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.
ФедералПресс вчера в 21:14
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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