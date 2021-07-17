Lenta.ruГлава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордитсяГлавным достижением на посту главы Минфина Кудрин назвал отмену ограничений на движение капитала внутри и вне России.Lenta.ruОднако смена правил стала «триггером», благодаря которому рубль стал «полноценной валютой как минимум регионального значения, котирующейся на рынке».КомпанияКудрин заявил, что последнюю точку в движении рубля могла поставить глава Центробанка Эльвира Набиуллина.КомпанияБанк России перешел к режиму плавающего валютного курса в ноябре 2014 года.ForbesЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордитсяLenta.ru14:15Кудрин рассказал, каким личным подвигом гордитсяГазета.Ru13:27Кудрин назвал свое главное достижение в МинфинеКомпания09:50«Все забудут слово «деревянный»: Кудрин назвал свое главное достижение в МинфинеForbes09:33Показать ещёОценить27Поделиться