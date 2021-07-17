Алина Загитова упала во время исполнения тройного флипа в шоу «Руслан и Людмила»

Российская фигуристка олимпийская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова упала во время выполнения одного из элементов постановки шоу на льду «Руслан и Людмила».