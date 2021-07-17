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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордится

Главным достижением на посту главы Минфина Кудрин назвал отмену ограничений на движение капитала внутри и вне России.
Lenta.ru
Однако смена правил стала «триггером», благодаря которому рубль стал «полноценной валютой как минимум регионального значения, котирующейся на рынке».
Компания
Кудрин заявил, что последнюю точку в движении рубля могла поставить глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Компания
Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса в ноябре 2014 года.
Forbes

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордится

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