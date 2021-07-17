"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно организована проверка, в рамках которой следователи проверят, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком", - говорится в сообщении.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,4 млрд рублей на закупку более экологичных видов транспорта в Красноярском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.