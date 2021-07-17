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Общество

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордится

Кудрин занимал пост министра финансов РФ с 2001 по 2011 год.
Газета.Ru
Кудрин рассказал, что мечтал о дне, когда станет полноценным конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово "деревянный".
Политическая Экспертиза
Главным достижением на посту главы Минфина Кудрин назвал отмену ограничений на движение капитала внутри и вне России.
Lenta.ru
Кудрин ранее объяснил, какие факторы повлияли на распад СССР.
ФАН

С чего всё началось

Алексей Кудрин о советском прошлом, переезде в Москву вместе с Путиным и собственном политическом темпераменте

— Собственно, как в каждой советской семье.
Коммерсантъвчера в 03:00

Подробнее о событии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордится

Lenta.ruвчера в 14:15

Кудрин рассказал о главном достижении на посту министра финансов России

Экономика сегоднявчера в 16:04

Глава Счетной палаты Кудрин рассказал о своем самом большом личном подвиге

Народные новостивчера в 16:03

Кудрин сообщил, какое событие считает своим подвигом

ИА Красная Весна19:20

Кудрин рассказал, каким личным подвигом гордится

Газета.Ruвчера в 13:27

Кудрин назвал свое главное достижение в Минфине

Компаниявчера в 09:50

«Все забудут слово «деревянный»: Кудрин назвал свое главное достижение в Минфине

Forbesвчера в 09:33
Интересное

СК в Кузбассе проверит инцидент с нападением медведя в цирке на дрессировщицу

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно организована проверка, в рамках которой следователи проверят, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком", - говорится в сообщении.
ТАСС03:00

Кабмин выделил более 2,4 млрд руб. на закупку современного транспорта в Красноярском крае

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,4 млрд рублей на закупку более экологичных видов транспорта в Красноярском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.
ТАСС04:05