Lenta.ruГлава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордитсяКудрин занимал пост министра финансов РФ с 2001 по 2011 год.Газета.RuКудрин рассказал, что мечтал о дне, когда станет полноценным конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово "деревянный".Политическая ЭкспертизаГлавным достижением на посту главы Минфина Кудрин назвал отмену ограничений на движение капитала внутри и вне России.Lenta.ruКудрин ранее объяснил, какие факторы повлияли на распад СССР.ФАНЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПолитическая ЭкспертизаНародные новостиЭкономика сегодняС чего всё началосьАлексей Кудрин о советском прошлом, переезде в Москву вместе с Путиным и собственном политическом темпераменте— Собственно, как в каждой советской семье.Коммерсантъвчера в 03:00Подробнее о событииКудрин назвал свое главное достижение в МинфинеКомпаниявчера в 09:50Глава Счетной палаты Кудрин рассказал о своем самом большом личном подвигеНародные новостивчера в 16:03Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордитсяLenta.ruвчера в 14:15Кудрин рассказал, каким личным подвигом гордитсяГазета.Ruвчера в 13:27Кудрин сообщил, какое событие считает своим подвигомИА Красная Весна19:20«Все забудут слово «деревянный»: Кудрин назвал свое главное достижение в МинфинеForbesвчера в 09:33Кудрин рассказал о помощи Путину в начале его карьерыURA.Ruвчера в 09:11Показать ещёОценить81Поделиться