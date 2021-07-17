Диетолог Дианова посоветовала не есть на завтрак в жару манную и овсяную кашу

Почему в тридцатиградусную жару россиянам не следует готовить себе на завтрак манную кашу или овсянку на молоке, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.