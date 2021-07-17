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Общество

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордится

Кудрин занимал пост министра финансов РФ с 2001 по 2011 год.
Газета.Ru
Кудрин рассказал, что мечтал о дне, когда станет полноценным конвертируемый рубль, которого никто не будет бояться, и все забудут слово "деревянный".
Политическая Экспертиза
Главным достижением на посту главы Минфина Кудрин назвал отмену ограничений на движение капитала внутри и вне России.
Lenta.ru
Кудрин ранее объяснил, какие факторы повлияли на распад СССР.
ФАН

С чего всё началось

Алексей Кудрин о советском прошлом, переезде в Москву вместе с Путиным и собственном политическом темпераменте

— Собственно, как в каждой советской семье.
Коммерсантъвчера в 03:00

Подробнее о событии

Кудрин сообщил, какое событие считает своим подвигом

ИА Красная Весна19:20

Кудрин назвал свое главное достижение в Минфине

Компаниявчера в 09:50

Глава Счетной палаты Кудрин рассказал о своем самом большом личном подвиге

Народные новостивчера в 16:03

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о личном подвиге, которым гордится

Lenta.ruвчера в 14:15

Кудрин рассказал, каким личным подвигом гордится

Газета.Ruвчера в 13:27

Кудрин рассказал о главном достижении на посту министра финансов России

Экономика сегоднявчера в 16:04

«Все забудут слово «деревянный»: Кудрин назвал свое главное достижение в Минфине

Forbesвчера в 09:33
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Инфекционист Викулов предупредил о негативном влиянии жары на состояние больных COVID-19

О влиянии жаркой погоды на состояние больных коронавирусной инфекцией рассказал в интервью радио Sputnik директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.
РИА Новостивчера в 21:10

Россиянам рассказали, какую настройку смартфона нужно немедленно отключить

Уведомления могут нести в себе следующие важные данные: пароли или логины, информацию банковского счета, деловые и личные переписки, которыми при желании может воспользоваться злоумышленник, рассказал Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» в беседе с «Российской газетой».
ФАН19:04