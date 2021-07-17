Россиянам рассказали, какую настройку смартфона нужно немедленно отключить

Уведомления могут нести в себе следующие важные данные: пароли или логины, информацию банковского счета, деловые и личные переписки, которыми при желании может воспользоваться злоумышленник, рассказал Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» в беседе с «Российской газетой».