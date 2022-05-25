Lenta.ruГлава Счетной палаты Кудрин объяснил укрепление рубля отменой бюджетного правилаГлава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рубль сейчас укрепляется в том числе благодаря отмене бюджетного правила на 2022 год, передает РИА «Новости».БИЗНЕС Online10 марта курсы доллара и евро к рублю достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно.ВедомостиОднако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным.ВедомостиТогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и правительство страны постоянно уделяют внимание теме укрепления российской валюты.ИзвестияЧитать далееСвернутьФАНФАНЭкономика сегодняЦарьградRT на русскомИзвестияПодробнее о событииГлава СП Кудрин связал укрепление рубля с отменой бюджетного правилаФАН08:17Глава СП Кудрин: укрепление рубля связано в том числе с отменой бюджетного правилаРИА Новости07:51Самое цитируемоеГлава Счетной палаты Кудрин: укрепление рубля связано с отменой бюджетного правилаNews.ru07:58Кудрин высказался об укреплении рубляRT на русском07:50Глава Счетной палаты Кудрин объяснил укрепление рубля отменой бюджетного правилаLenta.ru07:51Кудрин заявил, что укрепление рубля связано в том числе с отменой бюджетного правила на 2022 годИзвестия07:51Кудрин: укрепление национальной российской валюты связано с отменой бюджетного правила на 2022 годПРАЙМ07:53Показать ещёОценить68Поделиться