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Глава Счетной палаты Кудрин объяснил укрепление рубля отменой бюджетного правила

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рубль сейчас укрепляется в том числе благодаря отмене бюджетного правила на 2022 год, передает РИА «Новости
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БИЗНЕС Online
10 марта курсы доллара и евро к рублю достигли максимума на Мосбирже — 121,5 руб. и 132,4 руб. соответственно.
Ведомости
Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным.
Ведомости
Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и правительство страны постоянно уделяют внимание теме укрепления российской валюты.
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