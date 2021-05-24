Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года

Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет, заявил "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Собеседник газеты обратил внимание на важность учета имущественного ценза.В источнике
РИА Новости
Комсомольская правда
News.ru
ПРАЙМ
Телеканал 360°
Lenta.ru
Русская Планета
Экономика сегодня
RT на русском
ФедералПресс
Известия
ФАН
Московский Комсомолец
URA.Ru
RuNews24.ru
Политика Сегодня
Газета.Ru
Слово и Дело
iReactor
ТК Звезда
Байкал Медиа Консалтинг
Daily Storm

С чего всё началось

Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года

Добиться снижения уровня бедности вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01

Подробнее о событии

Кудрин назвал способ победить бедность в России за три-четыре года

Lenta.ru18:27

Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года

РИА Новости19:52

Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России

RT на русском19:45

Кудрин предложил способ сократить бедность вдвое за три-четыре года

РБК21:04

Кудрин считает, что правительству стоит подождать с налоговыми изменениями

ТАСС17:47

Кудрин назвал способ победить бедность в России за три-четыре года

Московский Комсомолец17:39

Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года

Известия17:01
Интересное

ХАМАС отрицает причастность к инциденту с самолетом Ryanair

Палестинское радикальное движение ХАМАС в понедельник опровергло заявления белорусских властей о возможной причастности движения к инциденту с самолетом компании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске 23 мая из-за сообщений о его минировании.
ТАССвчера в 15:32

Обмануть художника может каждый

Злоумышленники разработали схему атаки на веб-дизайнеров Набирает популярность схема обмана пользователей популярной международной платформы для художников ArtStation, более 42 тыс. участников которой — россияне.
Коммерсантъ18:02

Новая модификация Skoda Karoq скоро выйдет на российский рынок и станет самой популярной

Компактный SUV Skoda Karoq стабильно входит в ТОП-25 наиболее популярных автомобилей на российском рынке и стал лучшим автомобилем 2020 года по версии авторитетного автомобильного издания «АвтоРевю».
Автостатвчера в 01:05

Уязвимость в старом ПО Apple позволяет хакерам следить за действиями пользователей

Уязвимость в старых версиях операционной системы MacOS, разработанной корпорацией Apple, может позволить хакерам делать скриншоты или записи экрана компьютеров, а также получать доступ к некоторым файлам владельца.
ТАСС18:05