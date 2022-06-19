Lenta.ruГлава Счетной палаты Кудрин заявил, что экономика России останется рыночнойРоссия должна продолжать соответствовать правилам международной торговли и международным стандартам, в том числе техническим, продовольственным и другим.ТАСССоответствующее мнение высказал в интервью ТАСС глава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума.ТАССКудрин согласился с заявлением главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что в одной стране нельзя создать всю цепочку современных технологий, поэтому обмен между государствами необходим.ПрофильСенатор Алексей Пушков заявил о ложных представлениях международных финансовых организаций в оценке роли России в мировой экономике.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильПодробнее о событииГлава Счетной палаты Кудрин заявил, что экономика России останется рыночнойLenta.ru17:36Кудрин заверил в сохранении рыночной экономики вопреки санкциямПрофиль17:36Кудрин: Россия должна соответствовать международным стандартам и правилам торговлиТАСС17:07Кудрин: экономика России, как и прежде, остается рыночнойГазета.Ru17:17Показать ещёОценить14Поделиться