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Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что экономика России останется рыночной

Россия должна продолжать соответствовать правилам международной торговли и международным стандартам, в том числе техническим, продовольственным и другим.
ТАСС
Соответствующее мнение высказал в интервью ТАСС глава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума.
ТАСС
Кудрин согласился с заявлением главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что в одной стране нельзя создать всю цепочку современных технологий, поэтому обмен между государствами необходим.
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Сенатор Алексей Пушков заявил о ложных представлениях международных финансовых организаций в оценке роли России в мировой экономике.
Газета.Ru

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Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что экономика России останется рыночной
Lenta.ru17:36
Кудрин заверил в сохранении рыночной экономики вопреки санкциям
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Кудрин: Россия должна соответствовать международным стандартам и правилам торговли
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Кудрин: экономика России, как и прежде, остается рыночной
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