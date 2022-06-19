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Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что экономика России останется рыночной

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, какой станет экономика России в будущем.
Lenta.ru
Экономика в России останется рыночной, с сохранением частного сектора.
Телеканал 360°
Нынешняя ситуация в мире не изменила фундаментальные принципы экономики России.
Life.ru
В начале января Кудрин рассказал в интервью ТАСС, как Россия проходила путь от плановой к рыночной экономике, и выразил уверенность, что возврата к Госплану уже не будет.
ТАСС

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Глава Счетной палаты заверил, что экономика России останется рыночной
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Кудрин заявил, что экономика России остается рыночной
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