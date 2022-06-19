Lenta.ruГлава Счетной палаты Кудрин заявил, что экономика России останется рыночнойГлава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, какой станет экономика России в будущем.Lenta.ruЭкономика в России останется рыночной, с сохранением частного сектора.Телеканал 360°Нынешняя ситуация в мире не изменила фундаментальные принципы экономики России.Life.ruВ начале января Кудрин рассказал в интервью ТАСС, как Россия проходила путь от плановой к рыночной экономике, и выразил уверенность, что возврата к Госплану уже не будет.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТК ЗвездаОбщественная служба новостейПетербургский дневникLife.ruDiscover24ФАНПрофильКомсомольская правдаЯмал-МедиаТелеканал 360°Подробнее о событииГлава Счетной палаты заверил, что экономика России останется рыночнойКомсомольская правда18:18Кудрин заявил, что экономика России остается рыночнойТАСС17:06Самое цитируемоеГлава Счетной палаты Кудрин: экономика в России останется рыночнойТелеканал 360°18:09Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что экономика России останется рыночнойLenta.ru17:36Кудрин: экономика России остаётся рыночнойRT на русском18:01Кудрин заверил в сохранении рыночной экономики вопреки санкциямПрофиль17:36Кудрин: экономика России, как и прежде, остается рыночнойГазета.Ru17:17Кудрин: Россия должна соответствовать международным стандартам и правилам торговлиТАСС17:07Показать ещёОценить79Поделиться