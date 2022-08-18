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Глава Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник в районе аэродрома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
 сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.
Lenta.ru
«Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», — написал Развожаев.
Телеканал 360°
По версии Минобороны РФ, сдетонировало несколько боеприпасов.
Коммерсантъ
Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что опасности для города и Крымского моста нет.
Life.ru

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Глава Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник в районе аэродрома
Lenta.ruвчера в 16:24
В районе военного аэродрома в Севастополе, предварительно, сбили БПЛА
ТАССвчера в 16:13
Губернатор Севастополя: в районе аэропорта Бельбек сбит украинский беспилотник
Коммерсантъвчера в 15:59
Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил о сбитом в районе аэропорта Бельбек беспилотнике
РИА Новостивчера в 16:06
Вблизи севастопольского аэродрома Бельбек сбит беспилотник
Московский Комсомолецвчера в 16:00
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике в районе аэропорта Бельбек
Комсомольская правдавчера в 16:07
Михаил Развожаев: по предварительным данным в районе аэропорта Бельбек сбит БПЛА
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