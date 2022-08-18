Президент России Владимир Путин в ходе совещания по судостроению раскритиковал главу «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключение контрактов, которые приносят убытки.
Прославленного оперного певца Пласидо Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на близкие к следствию источники.
В июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд руб. (при среднем курсе 57,2 руб. за доллар), следует из данных Банка России об операциях домохозяйств и расчетов РБК.
Социальная сеть "VK" запустила Vmoji - возможность создания персонального виртуального аватара с использованием технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей, благодаря чему пользователи теперь могут стать героем уникального набора стикеров в соцсети.
Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий.