Будьте в Плюсе

Глава Севастополя сообщил о тренировочной отработке системы ПВО

В Севастополе прошла тренировочная отработка системы противовоздушной обороны с одного из кораблей Черноморского флота.
РБК
Горожане рассказывают, что слышали громкий взрыв и видели в небе следы от ракет.
Фонтанка.Ру
Губернатор Михаил Развожаев пояснил в своем Telegram-канале
, что система ПВО сработала в рамках учений.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
«Родной город под надежной защитой», – цитирует Развожаева РИА «Новости».
Взгляд.ру

Подробнее о событии

В небе над Севастополем сработала система ПВО
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Губернатор Развозжаев заявил, что ПВО успешно отработали над Севастополем на тренировке
Lenta.ru13:31
Губернатор Развозжаев: системы ПВО отработали над Севастополем в рамках тренировки
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Губернатор Развожаев: системы ПВО успешно отработали над Севастополем в рамках тренировки
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