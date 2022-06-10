Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о внешней политике императора Петра I. Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.
Военный комендант Херсонской области издал приказ, в соответствии с которым военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также членам территориальной обороны, находящимся на территории области, необходимо прибыть в военную комендатуру региона, встать на учет, добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывные устройства.
Итальянское правительство рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров после публикации в газете Corriere della Sera о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении итальянских граждан, которые якобы являются частью пророссийской пропаганды в Италии.
Наемный военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании Эйден Аслин, приговоренный судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, 10 июня рассказал, какую зарплату он получал, будучи в армии Украины.
В стихотворении, видео с декламацией которого появилось в Telegram-канале главы Чечни, он обратился к Украине в лирической попытке разобраться, какие события общей истории двух стран могли привести к трагедии.