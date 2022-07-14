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Глава Shell предупредил ЕС о тяжелой зиме из-за высоких цен на энергоносители

Генеральный директор Shell Бен ван Берден 14 июля призвал европейцев готовиться к тяжелой зиме из-за высоких цен на энергоносители.
Известия
Европу ждет тяжелая зима из-за высоких цен на энергию.
Газета.Ru
11 июля поставки российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток» прекратились из-за технической профилактики.
Секрет фирмы
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
РИА Новости

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Глава Shell заявил, что зима в Европе будет тяжелой из-за высоких цен на энергию
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