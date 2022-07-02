Будьте в Плюсе

Глава Siemens Healthineers Шмитц: компания остается в России ради помощи онкобольным детям

Корреспондент издания спросил, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России, хотя материнский концерн Siemens прекратил деятельность в стране после начала спецоперации на Украине.
РИА Новости
Шмитц добавил, что компания продолжает выполнять договорные обязательства в России и не ищет клиентов, а новые проекты ограничены по масштабам.
РИА Новости
Журналист поинтересовался у Шмитца, почему Siemens Healthineers не уходит из РФ вслед за материнской компанией.
Курьер. Среда. Бердск
Тем не менее Шмитц отметил, что работа Siemens Healthineers в России соответствует всем положениям санкций ЕС: компания не принимает оплату в рублях, а также не берёт новые контракты, исполняя лишь действующие.
Ореанда-Новости

Подробнее о событии

Глава Siemens Healthineers: не можем отказать российским детям в лечении рака
Pravda.Ruвчера в 09:43
Глава Siemens Healthineers объяснил, почему компания не уходит из России
ТАССвчера в 10:55
Глава Siemens Healthineers прокомментировал отказ от ухода с российского рынка
Life.ruвчера в 09:57
Siemens Healthineers: компания не уходит из России из-за нуждающихся в лечении детях
Lenta.ruвчера в 09:56
Глава Siemens Healthineers назвал заботу о детях причиной продолжения работы в России
RT на русскомвчера в 11:05
Глава Siemens Шмитц прокомментировал отказ от ухода с российского рынка
ФАНвчера в 09:40
Глава Siemens Healthineers Шмитц: компания остается в России ради помощи онкобольным детям
РИА Новостивчера в 08:53

Интересное

Губернатор Гладков: в результате ЧП в Белгороде погибли три человека

В результате ЧП в Белгороде погибли три человека, четверо пострадали.
Lenta.ru23:13

Власти Лаппеенранта в Финляндии захотели разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти финского города Лаппеенранта хотят разместить базу НАТО в Южной Карелии, пишет издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.
РИА Новости23:21

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь, над Авиагородком поднимается дым

Как передает корреспондент РИА Новости, над микрорайоном Авиагородок поднимается облако черного дыма.
РИА Новости22:28

Силы ПВО ВС РФ сбили группу ракет в небе над Курском

Исходя из текста публикации, следует, что взрывы были вызваны работой подразделений противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации, уничтоживших группу нацеленных на обстрел жилых районов города ракет.
Общественная служба новостей21:31

Президент Узбекистана Мирзиеев ввел режим ЧП в Каракалпакстане с 3 июля до 2 августа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа после беспорядков, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
РИА Новостивчера в 15:58

Daily Mail: британский офицер Мальстер выгнал из дома семью из Украины с пятью детьми

Британский офицер Дадли Мальстер (Dudley Malster) выгнал на улицу семью украинских беженцев с пятью детьми.
Lenta.ru21:23

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена за призыв к заправкам снизить цены на бензин

Американские пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена за его пост с призывом к владельцам автозаправок снизить цены на бензин.
Lenta.ru00:20

Президент Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Украины

Воюющее на стороне Киева формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, в результате погибли 20 человек, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новостивчера в 16:36

Голкипер сборной Федотов подал жалобу в суд на решение военкомата

Алексей Пономарёв, адвокат голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, сообщил о подаче жалобы в суд на решение военкомата о призыве на воинскую службу.
RT на русском17:05

Боксер Тайсон Фьюри бросил вызов актеру Хафтору Бьернссону

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри, ранее объявивший о завершении карьеры, бросил вызов исландскому актеру Хафтору Бьернссону, известному по роли Григора Клигана — гиганта из сериала «Игры Престолов».
РБК спортвчера в 11:39