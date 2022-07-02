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Глава Siemens Healthineers Шмитц резко ответил на нападки из-за деятельности в России

Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers (подразделение Siemens в сфере здравоохранения) Йохен Шмитц в интервью Welt заявил о нуждающихся в лечении онкобольных детях в ответ на вопрос об уходе фирмы из России.
Lenta.ru
Корреспондент издания спросил, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России, хотя материнский концерн Siemens прекратил деятельность в стране после начала спецоперации на Украине.
РИА Новости
Шмитц добавил, что компания продолжает выполнять договорные обязательства в России и не ищет клиентов, а новые проекты ограничены по масштабам.
РИА Новости
Шмитц также добавил, что деятельность компании не нарушает санкции Евросоюза в отношении РФ, так как Siemens Healthineers занимается "продуктами и услугами, связанными с медобслуживанием гражданского населения".
Pravda.Ru

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