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РБК
РБК

Глава Союза банков Киргизии заявил об опустошенных банкоматах в стране

Жители Киргизии не могут снять средства со счетов в банкоматах, так как аппараты отключены, а деньги из них изъяты. Об этом заявил президент Союза банков страны Анвар Абдраев, передает «Sputnik Киргизия».В источнике
С чего всё началось
Sputnik Кыргызстан

Почему не работают банкоматы в Кыргызстане — причина

Кыргызстанцы не могут снять деньги со счетов в банкоматах. Корреспондент Sputnik позвонил в несколько крупных банков страны, и в большинстве из них подтвердили, что эта операция сейчас недоступна. Причину объяснил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.
Sputnik Кыргызстан07:56
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РБК

Глава Союза банков Киргизии заявил об опустошенных банкоматах в стране

РБК10:42
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Киргизские банки временно отключили банкоматы

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Sputnik Кыргызстан

Почему не работают банкоматы в Кыргызстане — причина

Sputnik Кыргызстан07:56
РИА Новости

В Киргизии отключили банкоматы

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Известия

Союз банков Киргизии заявил об изъятии денежных средств из банкоматов страны

Известия08:48
Коммерсантъ

В Киргизии отключили банкоматы и изъяли из них деньги, чтобы избежать мародерства

Коммерсантъ08:58
Lenta.ru

В Киргизии перестали работать банкоматы

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Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

5 октября создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян попросил Путина помочь с решением вооруженного конфликта в Карабахе.
РБК12:02

Троих захваченных пиратами в Экваториальной Гвинее моряков освободили

«5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое российских моряков, захваченных в мае этого года с торговых судов Rio Mitong и Djibloho», — цитирует сообщение ТАСС.
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В Баку готовы открыть в непризнанном Нагорном Карабахе гуманитарные коридоры для армянского населения и военных, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
Газета.Ru12:12

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Профессор кафедры лабораторной медицины и генетики Института НМИЦ имени Алмазова доктор биологических наук Ольга Калинина рассказала, что в стране циркулируют около сем возбудителей COVID-19 из разных семейств.
ToDay News Ufa10:33

Временный госпиталь в Сокольниках в Москве принял первых пациентов

Временный госпиталь в конгрессно-выставочном комплексе "Сокольники" закреплен за городской клинической больницей имени Иноземцева, которая за время пандемии накопила значительный опыт лечения коронавирусных пациентов.
ТАСС12:21