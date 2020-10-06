Жители Киргизии не могут снять средства со счетов в банкоматах, так как аппараты отключены, а деньги из них изъяты. Об этом заявил президент Союза банков страны Анвар Абдраев, передает «Sputnik Киргизия».

С чего всё началось Почему не работают банкоматы в Кыргызстане — причина Кыргызстанцы не могут снять деньги со счетов в банкоматах. Корреспондент Sputnik позвонил в несколько крупных банков страны, и в большинстве из них подтвердили, что эта операция сейчас недоступна. Причину объяснил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев. Sputnik Кыргызстан 07:56