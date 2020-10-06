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РБК
РБК

Глава Союза банков Киргизии заявил об опустошенных банкоматах в стране

Жители Киргизии не могут снять средства со счетов в банкоматах, так как аппараты отключены, а деньги из них изъяты. Об этом заявил президент Союза банков страны Анвар Абдраев, передает «Sputnik Киргизия».В источнике
С чего всё началось
Sputnik Кыргызстан

Почему не работают банкоматы в Кыргызстане — причина

Кыргызстанцы не могут снять деньги со счетов в банкоматах. Корреспондент Sputnik позвонил в несколько крупных банков страны, и в большинстве из них подтвердили, что эта операция сейчас недоступна. Причину объяснил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.
Sputnik Кыргызстан07:56
Подробнее о событии
РБК

Глава Союза банков Киргизии заявил об опустошенных банкоматах в стране

РБК10:42
Sputnik Кыргызстан

Почему не работают банкоматы в Кыргызстане — причина

Sputnik Кыргызстан07:56
Lenta.ru

В Киргизии перестали работать банкоматы

Lenta.ru08:55
РИА Новости

В Киргизии отключили банкоматы

РИА Новости08:55
Известия

Союз банков Киргизии заявил об изъятии денежных средств из банкоматов страны

Известия08:48
Коммерсантъ

В Киргизии отключили банкоматы и изъяли из них деньги, чтобы избежать мародерства

Коммерсантъ08:58
ТАСС

Киргизские банки временно отключили банкоматы

ТАСС09:58

Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину.
РИА Новости10:24

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Известиявчера в 05:19