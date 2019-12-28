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Российская газетаГлава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции. Он назвал позором то, что Украина вынуждена закупать картофель из африканских стран.
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с чего всё началось
Эксперт отметил, что Украина на сегодняшний день даже вынуждена импортировать картофель из африканских стран, что является для нее позором. "И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким – овощи, животноводческая продукция", - констатировал он.РИА Новостивчера в 18:32
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