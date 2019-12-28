Эксперт отметил, что Украина на сегодняшний день даже вынуждена импортировать картофель из африканских стран, что является для нее позором. "И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким – овощи, животноводческая продукция", - констатировал он.

с чего всё началось

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции. Он назвал позором то, что Украина вынуждена закупать картофель из африканских стран.

Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

Хоккей Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

Фигурное катание Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой Как сообщает ТАСС, Медведева пропустила большую часть прыжков на тренировке, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа.

Гаджеты В Android 11 могут снять ограничение в 4ГБ для записи видео Если вы используете какой-либо современный флагман с ОС Android, например, Google Pixel 4, то при записи видео в разрешении 4K UHD вы получите около 12 минут непрерывной съемки, прежде чем приложение сохранит файл и создаст новый.

Политика «Истеричная атака»: в правительстве Польши впервые ответили Путину «Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, чётко указывающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», — написал Говин в «Твиттере».

Политика Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5 и экран 20:9 Согласно информации источника, старшая версия Xiaomi Mi 10 Pro будет оснащена оперативной памятью LPDDR5, а также экраном разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20:9. Фанатский рендер Он добавил, что использование оперативной памяти LPDDR5 в старшей версии Xiaomi Mi 10 Pro не исключает возможности того, что она также появится в стандартной версии Xiaomi Mi 10.

Космос Сколько нужно времени, чтобы добраться до других звездных систем Пара исследователей, один из которых работает в Институте астрономии имени Макса Планка, а другой - в Лаборатории реактивного движения в CIT, нашли способ оценить, сколько времени потребуется уже запущенным космическим аппаратам, чтобы достичь других звездных систем.

Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).