Эксперт отметил, что Украина на сегодняшний день даже вынуждена импортировать картофель из африканских стран, что является для нее позором. "И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким – овощи, животноводческая продукция", - констатировал он.

с чего всё началось

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции. Он назвал позором то, что Украина вынуждена закупать картофель из африканских стран.

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