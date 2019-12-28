Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции. Он назвал позором то, что Украина вынуждена закупать картофель из африканских стран.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Хоккей Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.

Наука Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.

Космос С неба за последние 60 лет исчезло 100 звезд Шведские ученые недавно опубликовали список звезд, которые исчезли из поля зрения за последние 60 лет. В список вошли целых 100 звезд.

Общество Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Космос Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.

Финансы Слишком крепкий рубль натолкнулся на крепкого Орешкина Чуть больше чем за сутки доллар прибавил 73 копейки, достигнув к рублю отметки 62,23 рубля, а евро — на 77 копеек, до 69,05 рубля.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Общество Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.

Наука Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Экономика На Украине подсчитали потери от российских санкций Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.

Общество Мутко: в Тулуне решены практически все жилищные проблемы Находящийся в рабочей поездке по пострадавшим от летнего наводнения населенным пунктам зампред российского правительства Виталий Мутко оценил ситуацию в городе Тулун Иркутской области.

Политика Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Музыка Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос» Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».