Политика
Российская газетаГлава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции. Он назвал позором то, что Украина вынуждена закупать картофель из африканских стран.
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Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Футбол
«Рубин» намерен приобрести у «Краснодара» Игнатьева
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
В ноябре у границ России разведывательный полет провели беспилотник ВВС США и военный самолет ВВС Великобритании.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
Происшествия
В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Космос
С неба за последние 60 лет исчезло 100 звезд
Шведские ученые недавно опубликовали список звезд, которые исчезли из поля зрения за последние 60 лет. В список вошли целых 100 звезд.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Космос
Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни
Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Общество
В США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa на $6,4 млн
Летом авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности.
Финансы
Слишком крепкий рубль натолкнулся на крепкого Орешкина
Чуть больше чем за сутки доллар прибавил 73 копейки, достигнув к рублю отметки 62,23 рубля, а евро — на 77 копеек, до 69,05 рубля.
Происшествия
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Казахстане
В сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате.
Армия и оружие
База американских военных в Ираке подверглась ракетной атаке
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Наука
Опубликован проект европейского кильватерного ускорителя частиц
EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with eXcellence In Applications — Европейский плазменный исследовательский ускоритель с выдающимися приложениями) — это международный проект строительства нового ускорительного комплекса с фокусом на прикладные задачи.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Экономика
На Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
Общество
Мутко: в Тулуне решены практически все жилищные проблемы
Находящийся в рабочей поездке по пострадавшим от летнего наводнения населенным пунктам зампред российского правительства Виталий Мутко оценил ситуацию в городе Тулун Иркутской области.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде
Меган Маркл и принц Гарри проводят рождественские каникулы в Канаде. Жители города Ванкувер и окрестностей не раз видели королевскую чету.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Здоровье
Психотерапевт назвала правила общения с неприятными родственниками
Врач-психотерапевт Светлана Кубарева дала несколько советов по общению с родственниками, к которым испытываешь неприязнь.