Политика

Российская газетаРоссийская газетаГлава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции. Он назвал позором то, что Украина вынуждена закупать картофель из африканских стран.
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с чего всё началось
В ходе пресс-конференции, трансляция которой опубликовал
 на видеохостинге YouTube канал GolosTV UA, эксперт указал, что сейчас Украину выручают африканские страны, поставляющие картофель, и Польша, которая экспортирует молоко.
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