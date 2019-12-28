Эксперт отметил, что Украина на сегодняшний день даже вынуждена импортировать картофель из африканских стран, что является для нее позором. "И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким: овощи, животноводческая продукция", — констатировал он.

с чего всё началось

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции. Он назвал позором то, что Украина вынуждена закупать картофель из африканских стран.

Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

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