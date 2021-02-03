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Новый Калининград.Ru
Новый Калининград.Ru

Глава Стратегического командования США допустил ядерную войну с Россией

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард не исключает возможности возникновения ядерной войны с Россией или Китаем.В источнике
С чего всё началось
При этом Ричардсон отмечает «отрезвляющий
» для США рост стратегических возможностей Китая и России, в том числе в области стратегических ядерных вооружений.
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