РБК: в МЭР предложили ввести в Крыму особый режим для защиты от санкций

В министерстве изданию пояснили, что ОАР будут привлекать уже попавшие под санкции российские компании или тех, кто рискует оказаться в санкционном списке, в том числе из-за деятельности в Крыму.