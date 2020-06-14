Коронавирус
ИзвестияГлава Сургута госпитализирован с коронавирусом
Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом чиновник сообщил в воскресенье, 14 июня.
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Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Политика
Сеул призвал Пхеньян соблюдать межкорейские договоренности
Министерство объединения Республики Корея призвало власти КНДР соблюдать ранее достигнутые межкорейские соглашения.
Известия 01:11
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма
Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
На Черноморском флоте появился первый женский экипаж
Патрульный катер «П-834» Черноморского флота впервые укомплектован женским экипажем, который прошел начальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Взгляд.ру 02:11
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета вчера в 04:22
Армия и оружие
В Индии заявили о невозможности применить С-400 из-за китайской электроники
Индия не сможет применять закупленные у России комплексы С-400, поскольку там используется китайская электроника.
Актуальные Новости 02:24
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию
StarHit.ru вчера в 09:19
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
От коронавируса в Москве вылечились еще 2133 пациента
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента.
Известия 02:02
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
Здоровье
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную
На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо вчера в 12:10
Футбол
«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»
Пальма-де-Майорка, Испания, 14 июня 2020, 08:23 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
REGNUM 01:23
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Политика
Полиция Армении проводит обыски в доме лидера оппозиционной партии
В Армении правоохранительные органы проводят обыски в доме лидера второй по численности политической силы парламента страны - оппозиционной партии "Процветающая Армения" - Гагика Царукяна и в офисах партии в регионах.
Газета.Ru 02:52
Общество
18 человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии
За минувшие сутки в Карелии выявили 18 случаев COVID-19, сообщается в группе оперштаба по коронавирусу.
ИА Республика 02:19
Гаджеты
Европейские модели Huawei Pro получили новое расширение
Европейские модели Huawei Pro получили новое расширение.
Evo-rus.com 02:53
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Хоккей
Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что защитник команды Никита Нестеров решил перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 18:27
Авто
Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются
Тарантас Ньюс 12 июня в 14:55
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51