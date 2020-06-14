Коронавирус

ИзвестияИзвестияГлава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом чиновник сообщил в воскресенье, 14 июня.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

У главы Сургута диагностирован COVID-19

Новости Югры01:44

Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом

РИА Новости00:38

Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Известия01:05

Мэр Сургута заразился коронавирусом

ТАСС01:14

У главы Сургута Вадима Шувалова подтвердился коронавирус

ИА СИА-Пресс00:36

Вадим Шувалов госпитализирован в СОКБ с коронавирусом

СургутИнформТВ00:16

Глава Сургута Вадим Шувалов заболел коронавирусом

СургутИнтерНовости00:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
1,4K
Политика

Сеул призвал Пхеньян соблюдать межкорейские договоренности

Министерство объединения Республики Корея призвало власти КНДР соблюдать ранее достигнутые межкорейские соглашения.
Известия 01:11
3
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
38
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма

Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
170
Авто

Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня вчера в 02:50
114
Общество

На Черноморском флоте появился первый женский экипаж

Патрульный катер «П-834» Черноморского флота впервые укомплектован женским экипажем, который прошел начальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Взгляд.ру 02:11
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
118
Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
525
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета вчера в 04:22
7,3K
Армия и оружие

В Индии заявили о невозможности применить С-400 из-за китайской электроники

Индия не сможет применять закупленные у России комплексы С-400, поскольку там используется китайская электроника.
Актуальные Новости 02:24
1
Здоровье

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
72
Недвижимость

В России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
152
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru вчера в 11:59
489
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию

StarHit.ru вчера в 09:19
4
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
1,2K
Общество

От коронавируса в Москве вылечились еще 2133 пациента

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента.
Известия 02:02
405
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
1,3K
Здоровье

В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:33
293
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную

На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо вчера в 12:10
11
Футбол

«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»

Пальма-де-Майорка, Испания, 14 июня 2020, 08:23 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
REGNUM 01:23
Религия

Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России

В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
66
Политика

Полиция Армении проводит обыски в доме лидера оппозиционной партии

В Армении правоохранительные органы проводят обыски в доме лидера второй по численности политической силы парламента страны - оппозиционной партии "Процветающая Армения" - Гагика Царукяна и в офисах партии в регионах.
Газета.Ru 02:52
Общество

18 человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии

За минувшие сутки в Карелии выявили 18 случаев COVID-19, сообщается в группе оперштаба по коронавирусу.
ИА Республика 02:19
4
Гаджеты

Европейские модели Huawei Pro получили новое расширение

Европейские модели Huawei Pro получили новое расширение.
Evo-rus.com 02:53
9
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3K
Хоккей

Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что защитник команды Никита Нестеров решил перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 18:27
Авто

Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются

Тарантас Ньюс 12 июня в 14:55
32
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
60
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Николаевич Шувалов
Российский политик
Российский политический деятель, глава города Сургута. Почётный энергетик Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное