Экономика
РБКГлава «Сургутнефтегаза» связал скачок акций компании со спекулянтами
Резкий рост акций «Сургутнефтегаза» в последние дни был спровоцирован действиями спекулянтов на бирже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу нефтяной компании Владимира Богданова.
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Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
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Гафта частично парализовало после инсульта
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СК завел дело после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе
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Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
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Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Футбол
Черчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков
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Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом в Дагестане
Внедорожник столкнулся с поездом примерно в 10:30, рядом с селом Новый Черкей.
Замана 05:57
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Трансляция и расписание StarLadder Berlin Major 2019
Лучшие команды мира разыгрывают 1 миллион долларов на турнире по CS:GO в Берлине.
Матч ТВ 09:18
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
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Врачи посоветовали не искать симптомы болезней в интернете
Россияне все чаще пытаются найти симптомы болезней в интернете и самостоятельно ставят себе диагнозы.
Pravda.Ru 10:35
Футбол
Футболист ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит до семи месяцев
Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов перенес операцию на правом колене в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок и пропустит шесть-семь месяцев, сообщается на сайте футбольного клуба.
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Интернет
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Программист из Архангельска Даниил Суворов разработал бота для "ВКонтакте", при помощи которого можно было можно узнать, кто из друзей использовал свою учетную запись для авторизации на PornHub — одном из крупнейших в мире сайтов со "взрослым" видео.
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В Крыму затонул прогулочный катер
Lenta.ru 08:14
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К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
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КП - Кубань 11:05
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Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
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