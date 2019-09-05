Экономика

РБКРБКГлава «Сургутнефтегаза» связал скачок акций компании со спекулянтами

Резкий рост акций «Сургутнефтегаза» в последние дни был спровоцирован действиями спекулянтов на бирже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу нефтяной компании Владимира Богданова.
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Глава «Сургутнефтегаза» связал скачок акций компании со спекулянтами

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