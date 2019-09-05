Экономика
РБКГлава «Сургутнефтегаза» связал скачок акций компании со спекулянтами
Резкий рост акций «Сургутнефтегаза» в последние дни был спровоцирован действиями спекулянтов на бирже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу нефтяной компании Владимира Богданова.
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Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в новом сезоне
Реальное время 06:56
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit
Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.
РБК 09:15
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
Lenta.ru 07:33
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
Трое рабочих находятся под завалами, по уточненным данным, обрушившегося заброшенного пятиэтажного здания в Московской области, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 09:14
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит в продажу
Megaobzor.com 04:37
Происшествия
В Вологодской области возбудили дело после пропажи двухлетней девочки
Российская газета 04:55
Футбол
Более 60 тысяч человек посетили фестиваль «Мир футбола»
Всего за 3 дня «Мир футбола» посетили более 60 000 гостей, что в 4 раза больше обычной посещаемости одного из центральных парков Москвы по выходным.
Матч ТВ 08:43
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru 08:14
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Общество
Жена Кокорина ждет досрочного освобождения мужа на курорте
Жена Кокорина ждет УДО мужа на море.
Вести.Ru 08:15
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции
Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
В Абу-Даби в преддверии турнира UFC 242 прошла официальная дуэль взглядов.
РБК 07:40
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Гаджеты
ОС Android 10 научилась определять загрязнение и перегрев порта USB
Одним из нововведений стала возможность ОС Android 10 определять загрязнение и перегрев порта USB.
Газета DAILY 06:12
Общество
Количество жертв «Дориана» на Багамах увеличилось до 20
На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли уже 20 человек. Ранее сообщалось о семи погибших, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:24
Авто
Кроссовер SsangYong впервые получил пять звезд в краш-тестах
Motor вчера в 08:51
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошел на Ириновском проспекте.
РИА Новости 03:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Экономика
Топилин оценил вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.
Экономика сегодня вчера в 10:31
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС вчера в 09:04