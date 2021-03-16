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Глава ТМК Игорь Корытько стал также гендиректором группы ЧТПЗ

Действующий глава Трубной металлургической компании (ТМК) Игорь Корытько назначен генеральным директором группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Ранее эту должность занимал Борис Коваленков. Господин Корытько будет совмещать должности генерального директора ТМК и ЧТПЗ.В источнике
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 ТМК подчеркивается, что сделка, в периметр которой вошли активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ, позволит оптимизировать загрузку производственных мощностей и сократить логистические расходы, а также повысить операционную эффективность бизнеса.

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