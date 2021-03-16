Петр Ян раскритиковал решение комиссии признать бой Стюарта и Андерса несостоявшимся

В воскресенье, 14 марта, бывший чемпион UFC россиянин Петр Ян в собственном «Instagram-аккаунте» с критикой обрушился на UFC и спортивную комиссию Невады, которые признали поединок между Стюартом и Андерсом несостоявшимся.