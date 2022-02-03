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Глава ТПП Катырин предложил кабмину приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству

В подготовленном Минфином варианте рынок криптовалют должен разделиться на регулируемую часть и криминализированную черную.
РБК
Как стало известно «Ъ», в правительстве РФ склоняются к позиции финансового ведомства, то есть к легализации владения криптовалютами.
Коммерсантъ
В кабмине считают, что россиянам необходимо позволить использовать криптовалюту в качестве инвестиционных активов.
Экономика сегодня
По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.
АК&М

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Торгово-промышленная палата России предложила вывести майнинг криптовалют из серой зоны
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