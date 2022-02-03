Электронный COVID-сертификат ЕС показывает последнюю дозу вакцины, полученной его обладателем, и если эта вакцина была среди одобренных ЕМА, коронавирусный сертификат должен признаваться, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард.
Освоение белорусскими военными современной военной техники, привезенной из России, является основной целью совместных учений «Союзная решимость», заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает БелТА.