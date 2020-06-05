Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКатырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже

Во вторник, 2 июня, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 триллионов рублей. В среду Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана восстановления экономики.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Катырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже

Средства, необходимые на восстановление экономики России от последствий нового коронавируса, могут увеличиться более чем на 50% по сравнению с нынешним планом после уточнения потребностей экономики, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
РИА Новости05:10

Подробнее о событии

Глава ТПП: Бизнесу «хотелось бы больше» господдержки

Росбалт06:43

Катырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже

РИА Новости05:10

В ТПП РФ считают, что на план восстановления экономики придется потратить на 50 % больше от заявленной суммы

Долг.рф06:04

В Торгово-промышленной палате РФ оценили стоимость плана восстановления экономики

Народные новости06:01

Глава ТПП: план восстановления экономики может подорожать на 50%

Коммерсантъ05:33

Глава ТПП заявил о возможном увеличении стоимости плана восстановления экономики

Экономика сегодня05:19

Плану восстановления экономики России предрекли подорожание

Lenta.ru06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

REGNUM 06:37
190
Происшествия

Следствие попросило арестовать главу РВК Повалко

Следствие выступило ходатайством об аресте главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
Известия 07:08
375
Политика

Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ

Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной Рады сожгли старый милицейский УАЗ, символизирующий правоохранительную систему 1990-х.
Lenta.ru 05:52
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
41
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Польша закончила первый этап работ по строительству искусственного канала на Балтийской косе.
Газета.Ru 05:02
151
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,6K
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
28
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
83
Культура

«Коммунисты России» потребовали не уродовать советские мультфильмы

В сообщении указывается, что партия «обратилась в Государственную думу с просьбой законодательно запретить уродовать советские мультфильмы», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 07:10
Общество

Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском вчера в 14:57
687
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
95
Политика

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил в пятницу Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки и назначил ее председателем экс-замглавы администрации президента Валерия Кондратюка, соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы государства.
РИА Новости 06:58
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
1,8K
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество

В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС 05:00
6
Политика

Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске

Силовое давление на бизнес в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:05
Общество

Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара

В определенном смысле китайский инструмент борьбы с американским финансовым супероружием в виде доллара отражает как в капле воды способность пекинских стратегов комбинировать, казалось бы, совершенно противоположные вещи, такие как одну из древних форм денег и высокую технологию, находящуюся на переднем крае развития криптографии, кибернетики и финансов.
РИА Новости 01:00
34
Футбол

Киевское «Динамо» рассматривает только кандидатуры Сёмина и Реброва

Чемпионат 05:52
Шоу-бизнес

Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
33
Шоу-бизнес

Анна Калашникова госпитализирована с высокой температурой и болями

Можно было бы подумать, что у Калашниковой коронавирус, так как у неё резко подскочила температура тела, однако других симптомов вируса covid-19 не было, а в больнице ей поставили совершенно другой диагноз, правда, он оказался не менее неприятным.
Bimru.ru вчера в 11:13
19
Общество

Рынок в Томске стал очагом коронавируса

Росбалт 07:16
4
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
1,4K
Политика

В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты

Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов.
РЕН ТВ вчера в 13:32
334
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
148
Политика

Эрдоган приготовился превратить собор Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть.
Lenta.ru 07:10
Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

RT на русском 02:24
Происшествия

В квартире мэра Мегиона идут обыски

Поскольку местонахождение Дейнеки не могли установить, а Алчинов находится в отпуске, со следователями общался начальник юридического управления администрации Алексей Петриченко.
The Нефть 05:23
Происшествия

В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
42
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
486
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное