Экономика
РИА НовостиКатырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже
Во вторник, 2 июня, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 триллионов рублей. В среду Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана восстановления экономики.
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Средства, необходимые на восстановление экономики России от последствий нового коронавируса, могут увеличиться более чем на 50% по сравнению с нынешним планом после уточнения потребностей экономики, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.РИА Новости05:10
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В Торгово-промышленной палате РФ оценили стоимость плана восстановления экономики
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