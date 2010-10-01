Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГлава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.
ТАСС00:02

Подробнее о событии

Глава ТПП предложил ввести некоторые льготы для самозанятых граждан РФ

Политическая Экспертиза01:56

Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Коммерсантъ01:38

В России предложили дать регионам право снижать налоги для самозанятых

Реальное время01:50

Российским регионам могут дать право снижать налог для самозанятых до 1%

Экономика сегодня01:50

Регионам РФ могут предоставить право снижать налог на самозанятых

iReactor01:20

Глава ТПП России предложил снизить налог на самозанятых до 1%

ZAB.RU01:03

Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

ТАСС00:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

ТАСС Наука вчера в 18:04
37
Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ 18 июля в 06:27
116
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 18 июля в 10:05
558
Происшествия

Ребенок пострадал при падении горки на детской площадке в Бийске

Известия 00:34
4
Общество

В России провели более 25,2 миллиона тестов на коронавирус

Более 25,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 272 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:32
34
Армия и оружие

Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России

Lenta.ru вчера в 17:04
9
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Вести.Ru вчера в 23:50
457
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
347
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
2,4K
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 17 июля в 09:38
28
Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Lenta.ru вчера в 03:27
333
Авто

Lada Vesta названа самым ожидаемым автомобилем в РФ

Самой ожидаемой новинкой на рынке нашей стране является обновленная Lada Vesta.
32CARS.ru вчера в 13:43
60
Интернет

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
65
Общество

В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России

Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARC-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников.
РБК 01:55
149
Экономика

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
24
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
548
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
161
Футбол

Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

CT news 01:44
Происшествия

Автобус врезался в остановку на юго-востоке Москвы

Автобус вылетел с дороги и сбил двух человек на остановке на юго-востоке Москвы.
Вести.Ru 01:42
6
Авто

Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов

Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра.
Evo-rus.com 01:44
2
Армия и оружие

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28
55
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
530
Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
914
Общество

Ряд регионов России ждет резкое похолодание, сообщил Гидрометцентр

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в части российских регионов.
Свободная Пресса вчера в 20:25
Кино

Netflix разыгрывает «бессмертный аккаунт»

В честь премьеры фильма «Бессмертная гвардия» компания Netflix с 17 по 19 июля предоставила возможность выиграть бесплатную подписку на 1000 месяцев в одноименной видеоигре.
ИА Красная Весна 18 июля в 19:35
Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
Газета.Ru 01:13
8
Здоровье

В астраханском минздраве прокомментировали ковидную статистику

В главном медицинском ведомстве Астраханской области объяснили ситуацию, связанную с противоречивыми статистическими данными по коронавирусу в регионе.
Астраханские новости вчера в 03:29
2
Футбол

«Спартак» проиграл «Зениту» и завершил борьбу за Кубок России

Газета Metro вчера в 13:32
1
Здоровье

Вспышка гриппа может сделать коронавирус опаснее

Ранее заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов в Израиле доктор Гай Хошен высказал мнение, согласно которому осенью следует сделать прививки от гриппа обязательными, чтобы не допустить ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
URA.Ru 01:40
Политика

В Германии усилят защиту политиков от правого экстремизма

Политические деятели Германии должны быть лучше защищены от насилия со стороны правого экстремизма, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 18 июля, сообщает Немецкое информационное агентство (dpa).
ИА Красная Весна вчера в 05:02
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное