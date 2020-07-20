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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.
ТАСС00:02
Подробнее о событии
Парламентская газета

Регионам предложил дать право снижать налог для самозанятых до 1%

Парламентская газета01:59
ТАСС

ТПП с марта выдала бизнесу 445 сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам

ТАСС02:14
Реальное время

В России предложили дать регионам право снижать налоги для самозанятых

Реальное время01:50
Коммерсантъ

Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Коммерсантъ01:38
iReactor

Регионам РФ могут предоставить право снижать налог на самозанятых

iReactor01:20
Народные новости

Глава ТПП выступил с инициативой предоставить регионам право снижать налог для самозанятых

Народные новости01:57
ZAB.RU

Глава ТПП России предложил снизить налог на самозанятых до 1%

ZAB.RU01:03
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Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России
Lenta.ru17:04
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Глава UFC назвал новое место проведения боя Хабиба против Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок чемпиона промоушена в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи должен пройди в октябре на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
Газета.Ru03:21
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Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию

Маргелов уточнил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием монополии, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.
ПРАЙМ02:46
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NASA потратило $16,7 млрд на разработку корабля Orion

Вашингтон, 17 июля 2020, 11:04 — REGNUM Разработка космических кораблей Orion, которые планируется использовать для полетов американских астронавтов на лунную орбиту и обратно в рамках программы «Артемида», обошлась Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в $16,7 млрд.
REGNUM17 июля в 04:04
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Раскрыты последствия деноминации рубля для России

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец02:48
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