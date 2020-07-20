Экономика

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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.
ТАСС00:02

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Регионам предложил дать право снижать налог для самозанятых до 1%

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В России предложили дать регионам право снижать налоги для самозанятых

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Глава ТПП России предложил снизить налог на самозанятых до 1%

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Сергей Николаевич Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
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