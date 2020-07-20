Экономика
КоммерсантъГлава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.ТАСС00:02
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На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Футбол
РФС рассмотрит поведение Ещенко и баннер фанатов «Зенита» про Федуна
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит нарушения в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
Газета.Ru 03:56
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Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
UfaTime.ru 02:59
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
Здоровье
115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 20 июля в Ростовской области у 11 534 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 04:48
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ
Депутаты Госдумы РФ намерены уже к ноябрю текущего года подготовить документы для законопроекта. Размер суммы источники не сообщает.
Лезги газет 01:51
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.
РИА Новости 04:50
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Здоровье
В Бурятии на севере Байкала весь общепит закрыли на две недели
В городе Северобайкальск в Бурятии на две недели закрыли все заведения общепита. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 02:56
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про воина-полубога
МИР 24 вчера в 16:45
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Авто
Новый Honda Civic представят в 2021 году
Одиннадцатое по счету поколение семейства Honda Civic дебютирует в 2021 году, сообщает американский офис японского автопроизводителя.
Daily-Motor.Ru 04:40
Культура
Ксения Собчак выпустила фильм про отца Сергия и его монастырь
RuNews24.ru 04:35
Космос
На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Газета.Ru 01:58