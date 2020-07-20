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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.
ТАСС00:02
Подробнее о событии
Парламентская газета

Регионам предложил дать право снижать налог для самозанятых до 1%

Парламентская газета01:59
Народные новости

Глава ТПП выступил с инициативой предоставить регионам право снижать налог для самозанятых

Народные новости01:57
Коммерсантъ

Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Коммерсантъ01:38
Реальное время

В России предложили дать регионам право снижать налоги для самозанятых

Реальное время01:50
iReactor

Регионам РФ могут предоставить право снижать налог на самозанятых

iReactor01:20
ТАСС

ТПП с марта выдала бизнесу 445 сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам

ТАСС02:14
ZAB.RU

Глава ТПП России предложил снизить налог на самозанятых до 1%

ZAB.RU01:03

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
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Телеканал Санкт-Петербург18 июля в 12:10
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Культуромания18 июля в 11:20
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