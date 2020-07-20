Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Политическая Экспертиза 7

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.