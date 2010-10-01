Общество

КоммерсантъКоммерсантъГлава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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с чего всё началось

Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.
ТАСС00:02

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Ярослав Нилов поддержал идею дать регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

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Глава ТПП выступил с инициативой предоставить регионам право снижать налог для самозанятых

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Глава ТПП России предложил снизить налог на самозанятых до 1%

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На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли

Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили некоего Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и Моссад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Выходец из Руанды задержан по делу о пожаре в соборе Нанта

Полицейские задержали 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования дела о преднамеренном поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте (департамент Атлантическая Луара) на западе Франции.
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В Петербурге впервые с 28 апреля выявили менее 200 заразившихся коронавирусом за сутки

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Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
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