Общество
КоммерсантъГлава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.ТАСС00:02
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Ярослав Нилов поддержал идею дать регионам право снижать налог для самозанятых до 1%
Парламентская газета05:38
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Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Автор авторитетного петербургского журнала «Интересант» Николай Печерников призвал россиян готовиться к «черному августу» в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Обнародованы доходы Мирославы Карпович
Нынешние доходы возлюбленной актера Павла Прилучного складываются из гонораров за озвучку мультфильмов, а также за съемки в рекламе и кино.
Evo-rus.com 06:44
Политика
Песков заявил об отсутствии вакцины от коронавируса у Путина
Москва, 20 июля 2020, 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё не делал прививку от коронавируса.
REGNUM 06:08
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Армия и оружие
Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России
Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Общество
На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли
Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:02
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция
Издание URA.RU отмечает, что в очередной раз повысить пенсионный возраст может позволить поправка в пункте ж 1 статьи 72: совершеннолетние дееспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
LentaChel.ru 02:24
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Власти Ирана казнили некоего Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и Моссад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Российская газета 02:32
Происшествия
Выходец из Руанды задержан по делу о пожаре в соборе Нанта
Полицейские задержали 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования дела о преднамеренном поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте (департамент Атлантическая Луара) на западе Франции.
Российская газета вчера в 06:49
Общество
В Петербурге впервые с 28 апреля выявили менее 200 заразившихся коронавирусом за сутки
В городе выявили менее 200 инфицированных за сутки впервые с 28 апреля.
ТАСС 04:05
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой
Дарья Мороз показала фотографию с младшей сестрой Актриса отдыхает с семьей в Псковской области и выкладывает фотографии с дочерью и сестрой.
Экспресс газета 06:26
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Кино
Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
BFM.ru 06:36
Происшествия
Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Культура
Ксения Собчак выпустила фильм о монастыре отца Сергия
ToDay News Ufa 06:27
Здоровье
На пике. Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае пока не падает
В Алтайском крае в последние две недели продолжают держаться высокие цифры ежедневного прироста зараженных.
Аргументы и Факты - Алтай 05:17
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Политика
Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона.
Блокнот.ру 06:07
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 18 июля в 04:49