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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране.
ТАСС00:02
Подробнее о событии
Парламентская газета

Ярослав Нилов поддержал идею дать регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

Парламентская газета05:38
ТАСС

ТПП с марта выдала бизнесу 445 сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам

ТАСС02:14
Реальное время

В России предложили дать регионам право снижать налоги для самозанятых

Реальное время01:50
Коммерсантъ

Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых

Коммерсантъ01:38
iReactor

Регионам РФ могут предоставить право снижать налог на самозанятых

iReactor01:20
Народные новости

Глава ТПП выступил с инициативой предоставить регионам право снижать налог для самозанятых

Народные новости01:57
ZAB.RU

Глава ТПП России предложил снизить налог на самозанятых до 1%

ZAB.RU01:03
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В Германии не стали комментировать информацию об экс-менеджере Wirecard

Правительство ФРГ приняло к сведению информацию СМИ, что бывший член совета директоров скандальной немецкой компании Wirecard Ян Марсалек скрывается в России, заявил представитель МИД страны Кристофер Бургер.
РИА Новости06:27
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Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

В Иркутской области 56-летнему Михаилу Попкову, известному как Ангарский маньяк, предъявили обвинение в убийстве, а также его подозревают в еще одном преступлении, которые, по его признанию, он совершил в период с 1995 по 1998 год.
Газета.Ru03:06
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Первые итоги ЕГЭ: в Чувашии 100 баллов набрали девять выпускников

По данным ведомства, восемь выпускников школ Чувашии получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике, один выпускник набрал наивысший балл на экзамене по географии, по литературе не было ни одного стобалльника.
REGNUM00:55
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Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Украинский военный эксперт Михаил Гончар ранее заявил, что за 36 часов можно уничтожить сначала Крымский мост, а затем и изолированную группировку войск России на территории полуострова.
Политическая Экспертиза18 июля в 12:13
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Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости03:56
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