Ранее сообщалось, что матчи лиги могут вернуться 12 июня, однако, по информации The Telegraph, рестарт турнира, возможно, отложат на неделю.

МИД направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием выступить с опровержением данных о занижении смертности от коронавируса в России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.