Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

с чего всё началось

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.

Спорт «Динамо» подпишет двух игроков «Енисея» «Динамо» хочет подписать Ужгина и Раздорских свободными агентами, когда истечет их контракт с «Енисеем».

Происшествия В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре. 579

Общество Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 643

Общество Супруга Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что тоже заразилась COVID-19 и находится в больнице, как и муж. 1,3K

Общество Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. 153

Экономика Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. 127

Общество В Свердловской области отменили ОГЭ-2020 Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса. 9

Общество Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС. 4,9K

Происшествия В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона. 14

Происшествия Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик. 5

Гаджеты Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone Глава Xiaomi Лей Цзун, неоднократно призывавший пользователей переходить на смартфоны компании, собственнолично предпочитает пользоваться продукцией Apple. 11

Спорт Умер главный тренер женской сборной России по борьбе Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.

Футбол «Аэрофлот» прекратит сотрудничество с РФС После длительных обсуждений стороны договорились заключить соглашение, по которому «Аэрофлот» выплатит РФС 30 млн рублей за девять месяцев, но из-за пандемии коронавируса авиакомпания решила отказаться от сотрудничества.

Шоу-бизнес Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.

Космос SpaceX представила симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX представила программу, дающую возможность всем желающим попробовать себя в стыковке пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС. 2