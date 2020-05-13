Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГлава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Главный российский налог предложили снизить в два раза

Lenta.ru01:46

ТПП предлагает выплачивать за вынужденный отпуск до 80% от средней зарплаты за полгода

Будущее России. Национальные проектывчера в 10:10

В ТПП предложили снизить НДФЛ с 13% до 6,5%

Газета.Ruвчера в 22:16

В России предложили снизить НДФЛ до 6,5%

URA.Ruвчера в 21:57

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

РИА Новостивчера в 20:26

ТПП предлагает выплачивать пособие за вынужденный отпуск до 80% средней зарплаты

Коммерсантъвчера в 13:39

Глава Торгово-промышленной палаты предложил сократить НДФЛ в 2 раза

Телеканал 360°вчера в 22:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 03:15, Ашберн
Общество

В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к «Ночи в музее»

Более 50 московских музеев и выставочных залов подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее", трансляции будут доступны на сайтах и в социальных сетях учреждений, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.
РИА Новости 00:46
4
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,2K
Происшествия

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
1,5K
Происшествия

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

РИА Новости 01:13
75
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
415
Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Вести.Ru вчера в 06:50
750
Космос

Эксперты оценили количество мусора на околоземной орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Европейское космическое агентство подписало контракт со швейцарской компанией ClearSpace на разработку экспериментального аппарата для вывода с околоземной орбиты элементов космического мусора.
REGNUM 10 мая в 06:08
10
Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
21
Общество

России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции

Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
46
Шоу-бизнес

Российская супермодель опубликовала фото топлес во время изоляции

Российская супермодель Алеся Кафельникова сфотографировалась топлес во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:02
Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
240
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
151
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
412
Фигурное катание

ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.
Реальное время вчера в 03:36
Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
464
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
1,6K
Общество

В Москве за сутки 1864 пациента вылечились от коронавируса

Заммэра напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Говорит Москва 02:41
291
Футбол

Дзюба получил предложение от «Милана»

У Дзюбы контракт с "Зенитом" заканчивается в конце сезона. По поводу продления соглашения поступает противоречивая информация.
Pravda.Ru 02:58
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС вчера в 06:40
1,2K
Происшествия

Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе

По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
1,3K
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,7K
Кино

Определен самый популярный фильм в период самоизоляции

Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
44
Экономика

Инвестор TON: теперь Павла Дурова ожидает множество судебных исков

Большая часть инвесторов TON склоняется к подаче судебного иска на основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на участника ICO Telegram, основателя Tokenbox Владимира Смеркиса.
РБК 03:04
Экономика

Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов

Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.
Вести.Ru вчера в 22:27
1
Армия и оружие

Жители норвежского города боятся реакции России на новый радар

Pravda.Ru 11 мая в 23:12
390
Экономика

ЕБРР дал прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на 4,5%.
RT на русском 01:20
15
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
19
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС вчера в 18:06
Общество

В Новокузнецке у 10 человек за сутки обнаружили коронавирус

За последние сутки в Новокузнецке у 10 человек выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил оперативный штаб Кузбасса.
Газета Кемерова 00:35
Общество

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с 4 марта 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное