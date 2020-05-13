Экономика
РИА НовостиГлава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
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ТПП предлагает выплачивать за вынужденный отпуск до 80% от средней зарплаты за полгода
Будущее России. Национальные проектывчера в 10:10
ТПП предлагает выплачивать пособие за вынужденный отпуск до 80% средней зарплаты
Коммерсантъвчера в 13:39
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 03:15, Ашберн
Общество
В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к «Ночи в музее»
Более 50 московских музеев и выставочных залов подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее", трансляции будут доступны на сайтах и в социальных сетях учреждений, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.
РИА Новости 00:46
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Происшествия
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
РИА Новости 01:13
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Вести.Ru вчера в 06:50
Космос
Эксперты оценили количество мусора на околоземной орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Европейское космическое агентство подписало контракт со швейцарской компанией ClearSpace на разработку экспериментального аппарата для вывода с околоземной орбиты элементов космического мусора.
REGNUM 10 мая в 06:08
Общество
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции
Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
Шоу-бизнес
Российская супермодель опубликовала фото топлес во время изоляции
Российская супермодель Алеся Кафельникова сфотографировалась топлес во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:02
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Фигурное катание
ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.
Реальное время вчера в 03:36
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
В Москве за сутки 1864 пациента вылечились от коронавируса
Заммэра напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Говорит Москва 02:41
Футбол
Дзюба получил предложение от «Милана»
У Дзюбы контракт с "Зенитом" заканчивается в конце сезона. По поводу продления соглашения поступает противоречивая информация.
Pravda.Ru 02:58
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС вчера в 06:40
Происшествия
Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе
По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Кино
Определен самый популярный фильм в период самоизоляции
Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
Экономика
Инвестор TON: теперь Павла Дурова ожидает множество судебных исков
Большая часть инвесторов TON склоняется к подаче судебного иска на основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на участника ICO Telegram, основателя Tokenbox Владимира Смеркиса.
РБК 03:04
Экономика
Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов
Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали.
Вести.Ru вчера в 22:27
Армия и оружие
Жители норвежского города боятся реакции России на новый радар
Pravda.Ru 11 мая в 23:12
Экономика
ЕБРР дал прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на 4,5%.
RT на русском 01:20
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС вчера в 18:06
Общество
В Новокузнецке у 10 человек за сутки обнаружили коронавирус
За последние сутки в Новокузнецке у 10 человек выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил оперативный штаб Кузбасса.
Газета Кемерова 00:35
Общество
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42