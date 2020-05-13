Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

Общество В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к «Ночи в музее» Более 50 московских музеев и выставочных залов подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее", трансляции будут доступны на сайтах и в социальных сетях учреждений, сообщается на сайте мэра Москвы в среду. 4

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 1,2K

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 415

Космос Эксперты оценили количество мусора на околоземной орбите Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Европейское космическое агентство подписало контракт со швейцарской компанией ClearSpace на разработку экспериментального аппарата для вывода с околоземной орбиты элементов космического мусора. 10

Шоу-бизнес Российская супермодель опубликовала фото топлес во время изоляции Российская супермодель Алеся Кафельникова сфотографировалась топлес во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 412

Фигурное катание ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.

Общество Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. 464

Общество В Москве за сутки 1864 пациента вылечились от коронавируса Заммэра напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. 291

Футбол Дзюба получил предложение от «Милана» У Дзюбы контракт с "Зенитом" заканчивается в конце сезона. По поводу продления соглашения поступает противоречивая информация.

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 3,7K

Кино Определен самый популярный фильм в период самоизоляции Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле. 44

Экономика Инвестор TON: теперь Павла Дурова ожидает множество судебных исков Большая часть инвесторов TON склоняется к подаче судебного иска на основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, пишет «РИА Новости» со ссылкой на участника ICO Telegram, основателя Tokenbox Владимира Смеркиса.

Экономика Дефицит бюджета США в апреле вырос на рекордные $738 миллиардов Дефицит бюджета США в апреле увеличился на рекордные $738 миллиардов, поскольку государственные расходы на смягчение последствий пандемии для экономики резко возросли, а налоговые поступления упали. 1

Общество Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране. 19

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.

Общество В Новокузнецке у 10 человек за сутки обнаружили коронавирус За последние сутки в Новокузнецке у 10 человек выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил оперативный штаб Кузбасса.