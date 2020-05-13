Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

с чего всё началось

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.

Происшествия Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье Штормовой ветер в Забайкалье Цитата из канала газеты "Вечорка" В Забайкальском крае вновь объявлено штормовое предупреждение.

Происшествия Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик. 3

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 575

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 269

Происшествия В Петербурге от COVID-19 скончался первый полицейский Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов. 6

Авто Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72% Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 164

Происшествия При пожаре в петербургской больнице погибли пять человек Пять человек погибли при пожаре в больнице Святого Георгия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. 1,2K

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 381

Игры Не Палачом Рока единым: моддер наделил Геральта из The Witcher 3: Wild Hunt пивным животом Моддер HackerAxe опубликовал на сайте Nexus Mods модификацию Dad Bod Geralt, которая, как можно догадаться по названию, наделяет главного героя The Witcher 3: Wild Hunt пивным животом.

Общество За сутки в РФ зарегистрировано 10 тысяч новых случаев коронавируса В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.