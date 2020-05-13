Экономика
РИА НовостиГлава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
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ТПП предлагает выплачивать пособие за вынужденный отпуск до 80% средней зарплаты
Коммерсантъвчера в 13:39
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Общество
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Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
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Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
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Бомбардир.ру 02:00
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество
Лукашенко заявил о снижении количества пневмоний в Белоруссии
После парада Победы заболеваемость пневмониями в Минске упала в 2 раза. Об этом 12 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Евразия Daily 02:04
Общество
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Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Здоровье
Около 100 медиков заразились коронавирусом в Приморье
В Приморском крае около 100 медицинских работников заразились коронавирусом.
EastRussia 02:17
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей
Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
Экономика
Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов
По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом.
РБК 01:31
Происшествия
В Усть-Кутском районе выявили два очага коронавируса среди вахтовиков
В Усть-Кутском районе зафиксированы два очага коронавируса среди людей, приехавших работать по вахтовому методу.
Областная газета (г. Иркутск) 02:41
Общество
В Омской области из-за коронавируса скончались еще двое мужчин
За последние сутки выявлено 23 случая заражения, всего 335 инфицированных.
Город55.ру 02:50
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами
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РИА Новости 02:53
Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
Вокруг ТВ вчера в 15:43
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
REGNUM вчера в 11:01
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
Происшествия
В Севастополе отказались использовать «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ
Напомним, что в больнице Святого Георгия в Петербурге вчера случилось возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек.
RuNews24.ru 00:58
Наука
Обнаружено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2
Live24 вчера в 11:56
Общество
В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 18:27
Здоровье
37 врачей заболели коронавирусом в Иркутской области
37 медицинских работников заболели коронавирусной инфекцией в Иркутской области.
АиФ Иркутск 03:16
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14